Olivais

O rol de despesas aquando do nascimento de um filho é tão extenso que é difícil elencar todos os produtos e bens “obrigatórios”, entre fraldas, chuchas, biberões, cremes, roupa, brinquedos... E é precisamente para “aliviar” as primeiras faturas das famílias dos recém-nascidos dos Olivais que a Junta de Freguesia irá lançar esta sexta-feira uma iniciativa que pretende “mimar” os bebés nascidos a partir dessa data e cujos pais estejam recenseados nos Olivais.

O programa Olibaby irá oferecer um kit com vários produtos de puericultura e de higiene para bebés e um brinquedo, sendo que os primeiros 90 resultaram de uma parceria com a Santa Casa e os seguintes beneficiaram de um desconto da Chicco. No entanto, o restante investimento é da própria Junta de Freguesia.

Para dar rosto a esta campanha, cujo lançamento conta também com a presença do presidente da CML, Fernando Medina, a Junta escolheu Tânia Ribas de Oliveira. A apresentadora foi convidada pela sua «personalidade, por ser muito bem formada e pela sua relação doce com os filhos». A própria apresentadora reconheceu que se identificou de imediato com a campanha, o que a levou a aceitar sem hesitar.

Mais apoios em Lisboa

Também na capital, mas na freguesia de São Domingos de Benfica, surgiu uma iniciativa semelhante há meio ano,intitulada Caixa do Bebé”. A principal diferença entre os dois projetos, é que aqui o apoio é para famílias que se encontrem em situação de fragilidade social e inclui consultas de pediatria gratuitas ao longo do primeiro ano do bebé (1.º mês, 6.º mês e 12.º mês) e um banco de cadeirinhas. As famílias interessadas podem candidatar-se através do Departamento de Ação Social da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica (telefone 21 724 86 10).