Actualidade

A Comissão Europeia advertiu hoje que Portugal "ainda não tem um enquadramento para garantir a sustentabilidade das empresas detidas pelo Estado", lamentando a ausência de "um plano concreto" para resolver a dívida elevada.

Recordando que as empresas públicas tinham uma dívida de 32 mil milhões de euros no segundo semestre de 2016, o executivo comunitário afirma que "não há um plano concreto para atacar este amplo 'stock' de dívida".

O setor dos transportes é "o mais endividado", com a Infraestruturas de Portugal (IP) a representar 27% do total do endividamento das empresas públicas, e, somando também a Comboios de Portugal (CP) e os metros de Lisboa e do Porto, o endividamento do setor totaliza 62% do montante em dívida pelas empresas públicas.