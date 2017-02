Ator

Após a emissão ‘Ao volante com Idris Elba’ e ‘Idris Elba, Sem Limites’, Discovery Channel volta a acompanhar o intérprete britânico no seu novo desafio para o canal, a partir de onde todos vão poder ser testemunhas do suor, das lágrimas, da dor e do medo que este desafio irá provocar em Elba, que tenta ganhar um lugar no ringue. ‘Idris Elba: Fighter’ estreia no sábado dia 25 de fevereiro às 21 horas no Discovery Channel.

Ao longo da série, composta por três episódios de uma hora, Elba vai viajar pelo planeta, de Londres a Havana, passando pelo Japão, África do Sul e Tailândia para, pela mão dos campeões do mundo e treinadores profissionais, aprender métodos de treino pouco ortodoxos e as raízes de artes marciais como o Muay Thau, que poderia ajudá-lo na hora de subir ao ringue e enfrentar-se com um kickboxer com experiência.

Ainda que o entretenimento tenha sempre estado presente na rotina de Elba, de 44 anos, esta experiência vai obrigá-lo a mudar o seu estilo de vida e a enfrentar os enormes obstáculos que vão estar no seu caminho. Durante o entretenimento, Elba descobriu o que realmente necessita para ser um lutador profissional e porá ao limite para superar a dor e o medo, dominar técnicas e habilidades altamente especializadas, e assegurar que tanto o seu corpo como a sua mente estão em forma para superar o desafio. Conseguirá o seu objetivo e ganhará o combate?