Actualidade

O diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), António Filipe Pimentel, afirmou hoje que as análises às obras sobre as quais se estrutura a exposição "A Cidade Global", que o museu inaugura na quinta-feira, "vai ser avaliada".

Em declarações aos jornalistas, no final de uma conferência de imprensa sobre a exposição, que é inaugurada na quinta-feira, o diretor do museu disse que as três pinturas em causa, sobre as quais surgiram alegações de falsidade, foram anteriormente alvo de análise, e nova peritagem "vai ser avaliada".

"É preciso saber se é possível ir mais fundo nas análises, e também se os proprietários autorizam essa peritagem", disse o responsável do museu aos jornalistas.