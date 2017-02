Actualidade

O líder do PSD afirmou hoje que os sociais-democratas levarão "até às últimas consequências" o apuramento do caso das transferências não detetadas para paraísos fiscais, dizendo que farão o contrário da "ocultação" do Governo e maioria na Caixa.

"Na ocasião em que desempenhei funções governativas, nunca tive conhecimento de nenhuma situação destas, quero dizer-lhe hoje na oposição que sou o primeiro interessado em que se apure exatamente tudo o que se passou", afirmou Passos Coelho, no início da sua intervenção no debate quinzenal na Assembleia da República, referindo-se à notícia de terça-feira do Público, segundo a qual quase dez mil milhões de euros em transferências realizadas entre 2011 e 2014 para contas sediadas em paraísos fiscais não foram alvo de qualquer tratamento por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira.

O líder do PSD considerou que será necessário ouvir os "atuais e anteriores responsáveis políticos", bem como da Autoridade Tributária, e assegurou que a sua bancada levará "até às ultimas consequências o apuramento da situação".