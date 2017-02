Actualidade

As ocorrências com tratores agrícolas destacam-se nos acidentes de trabalho no distrito de Bragança, com a agricultura a apresentar das taxas mais elevadas de incidência, a seguir à construção civil, indica a Autoridade para as Condições de Trabalho.

Esta é a realidade com que lida o Centro Local do Nordeste Transmontano da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), promotor, em parceria com outras entidades portuguesas e espanholas, de um seminário agendado para quinta-feira em Bragança, inserido na Campanha Ibérica de Prevenção de Acidentes de Trabalho.

Os dados nacionais da ACT indicam, sem discriminar os setores de atividade, que no ano de 2016 foram registados dois acidentes de trabalho mortais no distrito de Bragança. Porém os acidentes com tratores ultrapassam as estatísticas laborais e, no mesmo ano, a GNR contabilizou sete mortes em todo o distrito.