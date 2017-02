Simplex

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais afirmou hoje que o IRS automático vai estar disponível "para 1,8 milhões de contribuintes", ou seja, "um terço dos agregados familiares" e este sistema vai permitir um reembolso mais rápido.

Este ano, o sistema está "disponível para 1,8 milhões de contribuintes", ou seja, aqueles que em 2016 não tinham dependentes registados no seu agregado familiar e tiveram apenas rendimentos de trabalho ou pensões, afirmou Rocha Andrade, na apresentação do primeiro balanço do Simplex+ 2016, que decorreu em Lisboa.

Segundo o governante, o número de contribuintes que vão beneficiar desta medida do Simplex, já a partir de 01 de abril, "corresponde a cerca de um terço dos agregados familiares".