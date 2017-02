Actualidade

O ministro do Planeamento e Infraestruturas instou hoje os CTT a reporem os níveis de qualidade no serviço prestado aos cidadãos, que têm vindo a sofrer uma degradação e estão próximos dos indicadores mínimos previstos no contrato de concessão.

Pedro Marques foi ouvido na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, por requerimento do BE, sobre a situação nos CTT, o cumprimento do serviço público postal e o banco postal.

"Em vários desses indicadores estamos à aproximarmo-nos desses níveis mínimos. O concessionário tem de estar atento a isso. Quando as coisas não atingem os níveis previstos do ponto de vista contratual, os instrumentos existem, e foram, neste caso, muito recentemente, efetivados", afirmou o ministro perante os deputados, referindo-se à multa de 151.000 euros aplicada aos CTT por incumprimento do contrato de prestação do Serviço Universal Postal.