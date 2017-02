Operação Marquês

O Ministério Público pediu hoje o afastamento de um juiz do Tribunal da Relação de Lisboa da apreciação de um recurso interposto pelo arguido José Sócrates alegando "desconfiança sobre a imparcialidade do magistrado".

Numa nota à comunicação social, a Procuradoria-Geral da República adianta que o pedido de recusa de juiz é feito "por considerar existir motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do magistrado judicial".

O pedido do Ministério Público surge após a distribuição no TRL de mais um recurso interposto por José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês.