Colóquio

A Universidade Europeia vai reunir, no seu Campus, em Carnide, diretores de escolas, professores, orientadores escolares e psicólogos do ensino secundário para debater o projeto da Escola em 2030, em mais uma edição do College Induction, que terá lugar esta quinta-feira, a partir das 10h30, no auditório da instituição.

A iniciativa que vai já na sua 6ª edição tem como objetivo promover a reflexão sobre os principais desafios educacionais deste milénio, nomeadamente abordagens inovadoras para atrair e reter mais e melhores alunos. Depois da sessão de abertura com o Reitor da Universidade Europeia, João F. Proença, este encontro vai contar com a presença do ex-Ministro da Educação e Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, Eduardo Marçal Grilo, para uma reflexão sobre o panorama atual e futuro da Educação em Portugal.

Segue-se uma mesa redonda, moderada pela jornalista do Diário de Notícias, Ana Bela Ferreira, e que vai contar com a participação de Adelino Calado, Diretor do Agrupamento de Escolas de Carcavelos, João Baptista, Subdiretor - Geral da Direção- Geral de Estatísticas da Educação e Ciência/Projeto InfoEscola e de Catarina Lisboa, responsável pela Academia de Competências da Universidade Europeia.

Ao longo das cinco edições passadas marcaram presença, nesta iniciativa da Universidade Europeia, mais de 400 participantes e mais de uma dezena de oradores que têm vindo a contribuir para a reflexão do Ensino em Portugal, nas mais variadas vertentes.