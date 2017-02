Actualidade

O líder comunista sugeriu hoje, ironicamente, que os anteriores governantes de PSD/CDS-PP vão culpar uma qualquer "empregada da limpeza" pela alegada "fuga" de capitais para paraísos fiscais ('offshore') entre 2011 e 2015.

No debate parlamentar quinzenal com o primeiro-ministro, Jerónimo de Sousa condenou a postura da agora oposição, protagonizada pelo social-democrata Pedro Passos Coelho e pela democrata-cristã Assunção Cristas, que foram "impiedosos com aqueles que trabalhavam" e "fecharam os olhos" à "banca, aos ricos e poderosos".

"Já ouvimos aqui que não sabiam de nada. Moral da história, a culpa morre solteira ou então foi a empregada da limpeza que avariou o computador aquando do processo de limpeza...", declarou o líder comunista, bem-humorado.