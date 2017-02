José Afonso

O cantor José Afonso, que todos em Coimbra continuam a tratar por 'Zeca', deixou na cidade uma memória afetiva, cultural e política que vai além das margens do rio Mondego, 30 anos após a sua morte.

Esta herança, com especial enfoque no ideal libertário e humanista de José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos, falecido em Setúbal, aos 57 anos, em 23 de fevereiro de 1987, é atualmente partilhada por antigos universitários, músicos e amigos do autor de "Grândola, Vila Morena".

Entre esses, a agência Lusa ouviu hoje o médico Louzã Henriques, que residiu na República Palácio da Loucura quando estudava na Universidade de Coimbra, a ex-autarca Teresa Alegre Portugal, o especialista de medicina chinesa Pedro Choy e os músicos Rui Pato e Luís Garção Nunes.