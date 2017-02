Música

O quarto álbum de estúdio de Rita Redshoes chama-se Her e já foi apresentado logo depois de ter sido editado a 11 de novembro, em Aveiro, Póvoa de Varzim, Alcobaça, Vila Real, Vila Nova de Famalicão, Ponte de Lima e Abergaria-a-Velha.

A cantora, compositora, letrista e multi-instrumentista continua na estrada, para mostrar o mais recente registo, e garante passagem pelo Porto e por Lisboa. Na Invicta o concerto é hoje, às 21h30, na Casa da Música. Amanhã, à mesma hora, é a vez do Teatro Tivoli BBVA receber o espetáculo.

Ao vivo conta, pela primeira vez, com um quarteto de cordas, com dois violinos, viola e violoncelo, e com Nuno Lucas, no baixo e Rui Freire, na bateria - dois músicos que habitualmente a acompanham ao vivo.

Rita Redshoes continua a mostrar com Her que tem uma palavra a dizer sobre o mundo e a sua atualidade, ao mesmo tempo que revela toda a elegância clássica que atravessa as canções. A canotra recria a grandiosidade de ambientes cinematográficos para nos envolver nas suas histórias, tendo por cenário os arranjos de cordas de Knox Chandler.

Gravado em Berlim, nos Riverside Studios, “Her” contou com a produção do australiano Victor Van Vugt.

Preço: €10 a €15

Próximas datas

22 de fevereiro Casa da Música, Porto

23 de fevereiro Teatro Tivoli BBVA, Lisboa

24 de fevereiro Cine-Teatro Louletano, Loulé

3 de março Theatro Circo de Braga

11 de março Teatro Stephens, Marinha Grande

25 de março Cine Teatro Avenida, Castelo Branco

8 de abril Cine Teatro António Lamoso, Santa Maria da Feira

20 de maio Teatro Municipal, Guarda

27 de maio Teatro José Lúcio da Silva, Leiria

16 de junho Teatro das Figuras, Faro

17 de junho Centro de Arte, Ovar

23 de setembro Cine Teatro, Estarreja

30 de setembro Teatro Micaelense, Ponta Delgada (Açores)