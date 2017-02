Desporto

O FC Porto vai defrontar o Barcelona nos quartos de final da Youth League Cup em futebol, competição da UEFA para equipas de sub-19, depois de os espanhóis terem batido hoje os alemães do Borussia Dortmund (4-1).

Os 'dragões' já tinham vencido o seu jogo dos 'oitavos' da competição na terça-feira, quando receberam e venceram o Viitorul, da Roménia, por 3-0.

No Mini Estadi, em Barcelona, os germânicos começaram melhor, com um tento de Wanner, aos seis minutos, mas os catalães viraram o resultado, igualando ainda na primeira parte, aos 41, por Carles Pérez, e completando a reviravolta na etapa complementar, com golos de Ruiz (51), Seungwoo Lee (62) e Mboula (68).