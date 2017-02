Actualidade

A artista Adriana Calcanhotto afirmou hoje que o Brasil "precisa da Universidade de Coimbra como nunca", considerando que a instituição portuguesa pode ajudar o seu país na educação, que está a viver "uma tragédia anunciada".

A cantora brasileira, que se estreou hoje como professora por um semestre na Universidade de Coimbra, mostrou-se disposta para "o que for necessário", por forma a que a instituição que agora a acolhe possa "inspirar os estudantes brasileiros" à "transmissão do conhecimento, ao amor pela transmissão do conhecimento".

Adriana Calcanhotto, que falava aos jornalistas, considerou que o Brasil está "a viver uma tragédia anunciada" na educação, tendo "perdido gerações", sublinhando que a Universidade de Coimbra (UC) pode ajudar nessa matéria.