Actualidade

O músico britânico David Bowie, que morreu em janeiro de 2016, recebeu hoje, em Londres, o reconhecimento de Melhor Artista masculino do ano no Reino Unido, na cerimónia de entrega dos Brit Awards, que decorre na capital britânica.

O prémio de Melhor Artista feminina no Reino Unido foi para a escocesa Emeli Sandé, criadora de "Diamond Rings", que esteve no festival Sudoeste em 2015, e o prémio de Melhor Banda foi para The 1975, de Matthew Healy, que fez parte do programa do Alive, no ano passado.

Beyonce venceu o prémio de Melhor Artista Feminina Internacional e o prémio de Melhor Grupo Internacional foi para A Tribe Called Quest.