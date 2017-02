Actualidade

O cancro do cólon passou, em 2010 e 2011, a ser o terceiro com maior incidência na zona sul do país, confirmando os receios dos especialistas que há anos alertam para o crescimento deste tumor, associado a hábitos alimentares.

Os dados constam do documento "Incidência, Sobrevivência e Mortalidade de todos os tumores na população portuguesa adulta na região sul de Portugal, no período 2010/2011", que será hoje apresentado em Lisboa.

Editado pelo Registo Oncológico Regional - Sul, o documento apresenta os resultados da incidência, sobrevivência e mortalidade por cancro, ocorridos na população nas quatro regiões de saúde: Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve e Região Autónoma da Madeira.