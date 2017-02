Actualidade

O Conselho Nacional de Eleições (CNE) do Equador confirmou na quarta-feira que nenhum dos oito aspirantes à presidência obteve votos suficientes nas eleições de domingo, pelo que será convocada uma segunda volta entre Lenín Moreno e Guillermo Lasso.

O presidente do CNE, Juan Pablo Pozo, assinalou que, com 99,5% do escrutínio processado, Moreno, candidato do partido no poder, alcançou 39,3%, enquanto Lasso, ex-banqueiro e candidato da oposição centro-direita, conseguiu 28,1%.

A lei eleitoral do Equador estabelece que, para vencer a presidência na primeira volta um candidato tem de conseguir 50% mais um dos votos ou, pelo menos, 40% com uma diferença de dez pontos percentuais em relação ao segundo mais votado.