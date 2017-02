Actualidade

O diplomata da Coreia do Norte que a polícia malaia quer interrogar pela morte de Kim Jong-nam, irmão do líder norte-coreano, despediu quatro compatriotas suspeitos do crime antes de estes fugirem para Pyongyang, avança a imprensa local.

Fontes da polícia disseram ao Channel News Asia que o segundo secretário da embaixada norte-coreana na Malásia, Hyon Kwang Song, foi captado por câmaras de segurança do aeroporto de Kuala Lumpur juntamente com os quatro suspeitos.

O funcionário da transportadora aérea estatal Air Koryo, Kim Uk Il, também procurado pelas autoridades malaias, surge acompanhado do grupo nas imagens, que foram gravadas a 13 de fevereiro, dia da morte, indica a mesma fonte.