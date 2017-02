Actualidade

O Presidente da República timorense promulgou hoje a alteração à lei eleitoral para as presidenciais de 20 de março considerando que apesar de o diploma lhe suscitar dúvidas, a sua não-promulgação poderia causar instabilidade no ato eleitoral.

A Presidência da República refere que Taur Matan Ruak deu conta da sua posição e dúvidas numa mensagem aos deputados onde questiona a "oportunidade desta intervenção legislativa não apenas no ano das eleições a que a lei se dirige, mas inclusivamente já no seu curso quando já se conhecem os próprios candidatos".

Recorde-se que o Parlamento Nacional só aprovou as alterações a 31 de janeiro e só remeteu o texto a Taur Matan Ruak no dia 10 de fevereiro ou seja, cinco dias depois do limite para a apresentação de candidaturas.