Actualidade

Mais de uma centena de motores de carros "viciados e roubados", bem como de caixas de velocidades e de outros componentes automóveis foram apreendidos em Vila do Conde, anunciou hoje a GNR.

Em comunicado, a GNR afirma que as apreensões foram feitas há uma semana, na localidade de Fornelo, Vila do Conde, distrito do Porto, no âmbito de uma investigação por furtos de veículos. As peças estiveram entretanto a ser identificadas.

"Os militares da GNR detetaram a existência de componentes referentes a cerca de cem veículos furtados, em locais situados entre Viana do Castelo e Figueira da Foz, desde 2009", quando realizavam uma busca a um armazém de peças automóveis, acrescenta.