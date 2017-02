Música

Em 2010, só com quatro músicas, os Paus lançavam o primeiro EP. Para responder ao desafio do Lux frágil, em três noites deixaram que três grupos de convidados mudassem as suas quatro canções.

O primeiro ciclo Só Desta Vez recebeu Filho da Mãe, João Nogueira (Riding Pânico) e Eduardo Raons. Só Desta Vez II contou com DJ Ride e RIOT (Buraka Som Sistema). Só Desta Vez III, com ajuda de Chris Common e do Grupo Tocandar, juntou o ritmo do rock contemporâneo aos padrões primordiais dos bombos portugueses.

Agora, seis anos depois o quarteto volta ao Lux para um novo ciclo Só Desta Vez. O primeiro convidado, que atua já hoje, é João Cabrita (Cacique 97, Cais Sodré Funk Connection, Legendary Tigerman), que vai soprar para a música do quarteto de Lisboa ventos da África de Fela Kuti. A não perder, até porque é Só Desta Vez.

23 de fevereiro SÓ DESTA VEZ IV

27 de abril SÓ DESTA VEZ V

29 de junho SÓ DESTA VEZ VI