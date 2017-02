Fado

O mais recente disco Menina tem finalmente data de apresentação marcada para Lisboa. O aguardado concerto de Cristina Branco é a 25 de fevereiro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no âmbito da iniciativa Há Fado no Cais.

Na iniciativa Há Fado no Cais, com a chancela do Museu do Fado, o disco que tem sido apresentado um pouco por todo país tem data marcada para apresentação em Lisboa.

Destacado em toda a imprensa nacional e a começar a receber fortes elogios vindos do lançamento internacional, “Menina” foi definido como “ousado e fresco, feminino e feminista” assim como “mais intenso, mais directo”.