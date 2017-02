Concerto

No próximo sábado, o cantor apresenta o novo disco ‘Sempre Mais’ Este concerto já se encontra esgotado, por isso se não garantiu o seu bilhete, vai ter de esperar por uma próxima oportunidade, uma vez que este é o primeiro da digressão de 2017.

Em palco vai poder contar com uma nova produção em termos de espetáculo. Neste momento que se espera inesquecível para os fãs, vai-se ouvir novos temas ao vivo como "Eu Esqueci de Esquecer-te", "Sem Ti Não Sei Viver", "Mais (Quero Mais)", "Já Já Me N’ga", "Tu e Eu (P’ra Sempre)" e "Um Retrato de Nós Dois", entre outros.

Também será tempo de recordar alguns dos maiores sucessos do artista, como "A Vida que Escolhi", "Sonhos de Menino", "Mesmo Que Seja Mentira", "Porque é que Ven"s.

Recordamos que Tony Carreira editou este mês o novo álbum "Sempre Mais", que é nº 1 do top de vendas e atingiu a platina, mal saiu. Em "Sempre Mais", Tony Carreira rodeou-se de uma série de convidados que o ajudaram a dar corpo às canções. Das participações fazem parte Ricky Martin no tema Perdoname, Lara Fabian, Chico & The Gypsies, David Carreira e o duo Calema.

Em simultâneo, em França, o artista lançou em França "Le Coeur des Femmes", que entrou diretamente para o TOP 15.

Local: Pavilhão Multiusos de Guimarães

Horário: 25 de fevereiro, às 22h