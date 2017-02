Actualidade

O primeiro-ministro sublinhou hoje que Portugal goza de vantagem inédita para ultrapassar os bloqueios estruturais da sua economia rumo à internacionalização, na atual "Revolução Digital", citando exemplos das indústrias do calçado, têxtil e agroalimentar.

Na abertura da conferência "Moldar o Futuro", organizada pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP), em Lisboa, António Costa garantiu estarem quase ultrapassados os problemas do sistema financeiro e, com dados conjunturais positivos, ter chegado a altura de abraçar uma estratégia articulada de crescimento.

"Esta é a primeira revolução industrial para a qual Portugal não parte em posição de desvantagem - ou por carência de recursos naturais ou pela sua posição geográfica. Pelo contrário, partimos com duas vantagens competitivas da maior importância: uma infraestrutura tecnológica que suporte esta e recursos humanos altamente qualificados capazes de fazer a transferência do conhecimento e a inovação no tecido empresarial", disse, referindo-se à "digitalização" em curso no Mundo.