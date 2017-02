Moda

ZIPPY moderniza integralmente a loja do Dolce Vita Tejo

A ZIPPY acaba de reformular integralmente a sua loja no maior shopping do país o Dolce Vita Tejo, na Amadora, marcando mais uma etapa no processo de implementação gradual do novo conceito de loja da marca.

Com 321 m2, a loja reabre hoje ao público, depois de uma renovação total com o intuito de proporcionar uma melhor experiência de compra aos clientes da marca na região da Grande Lisboa. A renovação deste espaço no Dolce Vita Tejo cumpre com o novo conceito de loja ZIPPY, já implementado em quase 20 lojas em Portugal e a nível internacional, e traduz na perfeição o quanto a marca tem vindo a crescer, assumindo-se hoje como uma referência no segmento de vestuário, calçado, puericultura e acessórios de bebé e criança. A nova abertura vai contar com uma especial campanha de promoção, e até domingo, 26 de fevereiro, a ZIPPY oferece aos clientes que visitarem este espaço 20% de desconto em talão em toda a loja.