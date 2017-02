Made by You

Agora já pode personalizar a sua sardinha Bordallo Pinheiro

Acaba de dar à “costa” uma nova e rara espécie de sardinha bordalliana. Comercializada sem qualquer decoração, a nova “Sardinha Made by You”, que integra a coleção “Sardinha by Bordallo”, foi “pescada” com seis marcadores coloridos para ser personalizada com todo o tipo de mensagens e decorações, puxando assim a brasa a cada um dos seus “fregueses”.

A “receita” da sardinha “Made by You” da Bordallo Pinheiro é muito rápida e simples. Há apenas quatro passos a seguir: primeiro é preciso limpar a sardinha com álcool etílico para retirar quaisquer vestígios de pó ou gordura. Seguidamente é deixar a criatividade fluir e “temperar” a gosto a sardinha bordalliana com os seis marcadores fornecidos para o efeito (nas cores verde, vermelho, azul, amarelo, castanho e preto). Deixa-se repousar o “peixe” durante 15 minutos e coloca-se no forno, previamente aquecido a 160 º C, a “cozinhar” durante 25 minutos. Tira-se a sardinha do forno, deixa-se arrefecer, e está pronta para apreciar.