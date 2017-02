"Mark"

Nova linha de maquilhagem da Avon aposta na inovação e arte

A Avon lançou ontem a nível mundial a sua nova marca de maquilhagem apelidada de "Mark". Em Portugal, a cantora e apresentadora, Carolina Torres, é a embaixadora da nova linha.

A gama de produtos inclui rímel Spectra lash, colocando o poder do talento artístico nas suas mãos para amplificar as pestanas ao máximo e conseguir maior impacto, delineadores e lápis para olhos, bases, gloss e batons para os lábios, vernizes, sombras, corretores, fixador de maquilhagem e pó finalizador para uma verdadeira entusiasta da makeup. «Mark é uma linha bastante irreverente e arrojada, que não poderia ter mais a ver com a minha personalidade. No meu dia-a-dia, raramente uso o mesmo look , pois gosto sempre de marcar a diferença! Estou bastante entusiasmada com este convite, feito pela AVON, e espero conseguir inspirar as mulheres portuguesas a arriscar mais na maquilhagem. Já experimentei os produtos e os resultados são fantásticos», refere Carolina Torres, embaixadora da linha “Mark”.