INE

A taxa de juro implícita nos contratos de crédito à habitação voltou a cair em janeiro para os 1,025% face aos 1,028% em dezembro e a prestação média vencida manteve-se nos 237 euros, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), nos contratos celebrados nos últimos três meses a taxa de juro implícita fixou-se em 1,771%, (1,879% em dezembro de 2016).

No destino de financiamento para aquisição de habitação, o mais relevante no crédito à habitação, a taxa de juro implícita em janeiro no conjunto de contratos foi 1,041%, inferior em 0,002 pontos percentuais (p.p.) ao mês anterior, enquanto nos contratos celebrados nos últimos três meses passou de 1,857% em dezembro para 1,746% em janeiro.