Actualidade

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque (PSD), rejeitou hoje que exista qualquer "clima de crispação" com a República sobre a construção do novo hospital da região, admitindo, contudo, um incumprimento dos compromissos assumidos pelo Governo socialista.

"Da parte do Governo da Madeira não existe clima de crispação com o Governo da República. O que há é um compromisso não cumprido pelo Governo da República", declarou Miguel Albuquerque no debate mensal na Assembleia Legislativa (ALM) do arquipélago, dedicado à Saúde.

O governante acrescentou que "há um compromisso do primeiro-ministro", António Costa, em relação à construção de um novo hospital no Funchal e que a região já solicitou reuniões aos ministros das Finanças e da Saúde para tratar do modelo de financiamento, depois de esta matéria ter sido inscrita no Orçamento de Estado.