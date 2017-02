14ª Edição

A soul elegante e fresca chega aos Jardins do Marquês de Pombal através de Jamie Lidell & the Royal Pharaohs, no dia 26 de julho, no âmbito do EDPCooljazz.

“Jamie Lidell & the Royal Pharaohs”, a poderosa banda de sete elementos que inclui entre outros elementos o baixista Owen Biddle, dos The Roots, e o baterista Daru Jones, que colaborou recentemente com Jack white.

Marvin Gaye e James Brown apresentam-se como uns dos nomes que constituem a cartilha pela qual Jamie Lidell se rege. O músico é por vezes até apelidado de ser uma espécie de Otis Redding mais tecnológico, caraterizando na perfeição o seu estilo muito próprio e que faz dele um génio musical da atualidade.

Jamie Lidell é uma mistura singular de soul, funk e eletrónica, um mestre do improviso com a tecnologia, fazendo sons percussivos com a voz, reproduzindo-os e alterando-os eletronicamente em tempo real.

Na sua passagem pelo EDPCooljazz, Jamie Lidell vai trazer toda esta mestria musical e, juntamente com a sua banda, vai reproduzir os seus melhores hits e temas do seu mais recente álbum “Building a Beginning”, editado em finais de 2016, com o lançamento prévio do single “Walk Right Back”. Este novo álbum é uma mistura de soul up e baladas reflexivas, considerado por alguns críticos como o seu melhor trabalho de sempre. Uma noite inesquecível com “Jamie Lidell & the Royal Pharaoh's”.

Já confirmados nesta 14ª Edição do EDPCOOLJAZZ: a incontornável banda “The Pretenders” (19 de julho, Parque dos Poetas/Estádio Municipal de Oeiras); o cantor e saxofonista “Maceo Parker” (20 de julho, Jardins do Marquês de Pombal); o blues boy do momento “Jake Bugg” (25 de julho, Jardins do Marquês de Pombal, Oeiras); o carismático e versátil músico inglês “Jamie Cullum” (29 de julho, Parque dos Poetas/Estádio Municipal de Oeiras).