28 de julho

No dia 28 de julho, o belíssimo Jardim de Serralves no Porto, vai receber um dos maiores artistas de sempre – Jamie Cullum, para um concerto que promete ser muito especial.

Num dos jardins mais notáveis do mundo esta promete ser uma noite única, ao som do piano e dos muitos temas, como “Don´t Stop de Music” ou de “Edge of Something”, Jamie Cullum vai cantar, tocar e encantar.

O multifacetado pianista, cantor e compositor JAMIE CULLUM é a maior estrela de Jazz do Reino Unido.

O músico britânico, um astro maior do Jazz, deixou a sua marca no mundo da música através da sua originalidade e criatividade: sabe como ninguém polvilhar o Jazz com sons contemporâneos e Pop. Mas sem esquecer a multiplatina com “Twentysomething” e todo o seu conhecimento e amor pela música que o fizeram crescer nos palcos de todo o mundo. Vencedor de um Grammy, dois Brit Awards, dois Globos de Ouro, entre outros prémios conquistados.

Bilhetes à venda a partir de amanhã.

Local: Jardins de Serralves, Porto

Horário: 28 de julho, às 22h 8portas abrem às 20h)

Preços: €20 a €50