Actualidade

O grupo criado pela Radio Girão e a ACIN foi o autor da única proposta para a compra da Empresa Jornal da Madeira, anunciou hoje o secretário dos Assuntos Parlamentares e Europeus madeirense.

"Relativamente ao processo de venda direta do JM [Jornal da Madeira] o que posso dizer é que recebemos uma proposta que iremos obviamente apreciar no devido tempo e de acordo com as condições do caderno de encargos", disse Sérgio Marques aos jornalistas após uma reunião com o presidente da câmara St. Helier (na ilha de Jersey), Simon Crowcroft.

O governante madeirense que liderou o processo de privatização do matutino insular, adiantou que surgiram "outras duas manifestações de interesse" e que aconteceram "até diligências com a secretaria no sentido do fornecimento de informações a essas entidades", sublinhando que, "infelizmente, não se concretizaram numa proposta".