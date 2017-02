Actualidade

Os habitantes ou recenseados em Idanha-a-Nova vão ter acesso a um cartão que disponibiliza gratuitamente acesso a cuidados de saúde e, por um preço simbólico, serviço médico ao domicílio, disse hoje o presidente do município.

"O que queremos é que em qualquer freguesia do concelho [Idanha-a-Nova] as pessoas tenham acesso aos cuidados básicos de saúde de proximidade e, pagando um valor simbólico, acesso ao médico em casa", explicou à agência Lusa o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto.

O autarca deste município do distrito de Castelo Branco explicou que em Idanha-a-Nova já é disponibilizado, desde 2003, o Cartão Raiano + 65, dirigido à população com mais de 65 anos, reformados por invalidez e para pessoas com deficiência.