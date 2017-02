Actualidade

A equipa de fotógrafos portugueses que esta semana participou no Japão na World Photographic Cup (WPC) 2017 foi a vencedora dessa competição internacional, também disputada por outras 25 seleções de profissionais de imagem.

Funcionando como um campeonato do mundo em que os fotógrafos propostos por cada país concorrem individualmente a várias categorias de imagem, e contribuem depois com os seus resultados pessoais para a classificação coletiva da seleção que representam, o evento volta assim a distinguir Portugal com o 1.º lugar da tabela, que já venceu no ano passado.

"Parabéns à equipa de Portugal por ganhar o WPC duas vezes seguidas", declara, no 'site' do evento, o presidente do júri, Jorgen Brandt, referindo que a quarta edição do campeonato foi "uma competição incrivelmente renhida".