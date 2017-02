Actualidade

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, afirmou hoje que a sua "imparcialidade é total" e que só é condicionado pela Constituição, pelo regimento [do parlamento] e pelas leis.

"Efetivamente a minha imparcialidade é total. É evidente que há pessoas que continuam a pensar que a maioria é a mesma de há um ano e meio, mas, infelizmente para elas, não é e, portanto, têm que se habituar às novas regras e às novas circunstâncias democráticas da Assembleia da República (AR)", disse Ferro Rodrigues aos jornalistas, à margem da 11.ª sessão plenária da Assembleia Parlamentar para o Mediterrâneo (APM), a decorrer no edifício da Alfândega do Porto.

Em entrevista publicada hoje no jornal Público, o líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, acusa Ferro Rodrigues de parcialidade, considerando que o presidente da AR "teve uma intervenção muito infeliz" no âmbito do processo sobre a Caixa Geral de Depósitos (CGD).