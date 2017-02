Actualidade

O autarca socialista de Aljustrel, no Alentejo, enviou esta semana uma carta aberta ao primeiro-ministro em que questiona os custos de uma nova infraestrutura aeroportuária no Montijo e defende a viabilização do aeroporto de Beja.

"Enquanto presidente de Câmara Municipal de Aljustrel, baixo alentejano e cidadão português, a possibilidade da construção de um aeroporto complementar no Montijo levanta-me sérias reservas", escreve o autarca Nelson Brito.

Na carta aberta, enviada ao primeiro-ministro, António Costa, na terça-feira e disponibilizada hoje à agência Lusa, o presidente da câmara pede esclarecimentos sobre os custos da construção de um novo aeroporto no Montijo, complementar ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.