O Brasil terminou o ano de 2016 com 24,3 milhões de desempregados, o que representa 22,2% da população ativa, de acordo com um estudo divulgado hoje pelo Governo.

Para esta taxa muito contribuiu a evolução negativa do último trimestre, no qual a taxa de subutilização da força de trabalho saltou de 18,5 milhões (equivalente a 17,3% da população) nos últimos três meses de 2015 para 24,3 milhões, correspondentes a 22,2%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.

Face ao terceiro trimestre do ano passado, os últimos três meses registaram um acréscimo de um ponto percentual, e atingiram o maior valor desde o início da recolha de dados, em 2012.