José Afonso

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) realçou hoje a "urgência da reedição da obra" de José Afonso, questão sobre a qual alertou o ministro da Cultura, para que obtenha o "estatuto de património cultural".

"O presidente da SPA [José Jorge Letria] propôs ao ministro da Cultura [Luís Filipe Castro Mendes] uma intervenção no sentido de se assegurar a competente e adequada reedição da obra discográfica, por se tratar de uma referência obrigatória da nossa vida cultural e cívica", lê-se no comunicado hoje divulgado, quando se assinalam 30 anos sobre a morte do autor de "Grândola, Vila Morena".

"Mais do que envolvimento financeiro, o que se pretende é que a esse nível o ministério use a sua autoridade e legitimidade para conferir estatuto de património cultural a uma obra musical e poética que tanto tem marcado a nossa vivência coletiva", afirma a SPA.