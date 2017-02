Actualidade

O secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, elogiou hoje o papel do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) na modernização dos modelos de prestação de serviços de saúde através da telemedicina.

Para o governante, a telemedicina "evita que os doentes tenham de circular pelo país, oferece vantagens do ponto de vista económico, permite mais conforto e bem-estar dos doentes e, mais do que isso, torna mais rápida a realização dos diagnósticos e a instituição das terapêuticas".

Manuel Delgado falava aos jornalistas após uma visita ao CHUC, em que assistiu à consulta de cardiologia por telemedicina, entre o Serviço de Cardiologia B do polo Hospital Geral e a extensão de saúde de Granja do Ulmeiro, do Centro de Saúde de Soure, e à inauguração da consulta de hematologia clínica com o Centro Hospitalar Cova da Beira.