Actualidade

O secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, previu hoje um crescimento de 3% nos Estados Unidos no fim de 2018 e prometeu "grandes mudanças económicas" através de "numerosas reformas".

Numa longa entrevista ao canal financeiro CNBC, Mnuchin considerou que a reforma fiscal, que pretende tornar "as empresas mais competitivas", será adotada a partir de agosto com um impacto "na economia e na regulação no próximo ano".

"Vamos adotar políticas que vão verdadeiramente criar crescimento na economia", afirmou. "Vamos fazer mudanças significativas", acrescentou.