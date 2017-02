Actualidade

O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), Martins Nunes, considerou hoje que os serviços de telemedicina implementados naquela unidade são um contributo para a coesão nacional do país.

"Se tivermos em mente que uma questão fundamental [no Serviço Nacional de Saúde (SNS)] é o acesso e a coesão territorial e nacional na saúde, nós estamos a ver quanto de bom trajeto o Ministério da Saúde e os hospitais estão a traçar nesta matéria", disse o responsável.

Martins Nunes falava aos jornalistas após uma visita ao CHUC efetuada pelo secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, que assistiu à consulta de cardiologia por telemedicina entre o Serviço de Cardiologia B do polo Hospital Geral e a extensão de saúde de Granja do Ulmeiro, do Centro de Saúde de Soure, e à inauguração da consulta de hematologia clínica com o Centro Hospitalar Cova da Beira.