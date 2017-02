Actualidade

O Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) estima que a economia portuguesa apresente um "crescimento forte" no primeiro semestre e admite que o PIB avance acima do previsto pelo Governo para o conjunto deste ano.

"Para 2017, o andamento da economia no final de 2016 torna mais provável um primeiro semestre de crescimento forte", afirma o grupo de análise económica do ISEG na síntese de conjuntura divulgada hoje, embora admita que o segundo semestre do ano se afigura "mais incerto".

"Em todo o caso, sem excessivo pessimismo ou otimismo, considera-se mais provável que o crescimento da economia possa superar o valor inscrito no Orçamento do Estado para 2017 (OE2017)", de 1,5%, afirmam os economistas do ISEG.