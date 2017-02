Actualidade

A Polícia Judiciária deteve hoje, em Tomar, um homem, de 54 anos, desempregado, por suspeita de abuso sexual de uma criança ao longo de mais de seis anos, crime cometido em contexto do culto religioso adventista.

Fonte da PJ de Leiria disse à Lusa que o crime foi cometido por um homem, atualmente sem ocupação laboral, pertencente à Igreja Adventista de Tomar.

O detido está "fortemente indiciado pela prática, reiterada, do crime de abuso sexual de crianças", factos ocorridos em Tomar, no distrito de Santarém, "no período compreendido entre janeiro de 2010 e março de 2016", tendo por vítima uma menor.