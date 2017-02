Actualidade

O diretor da ARCOmadrid mostrou-se hoje convencido de que a segunda edição da Feira Internacional de Arte Contemporânea de Lisboa, a realizar de 18 a 21 de maio, vai ser "um sucesso ainda maior" do que a primeira.

"A ARCOlisboa do ano passado foi um sucesso, e acredito que a de este ano será um sucesso ainda maior", disse Carlos Urroz à agência Lusa, à margem da apresentação do certame português, feita hoje na capital espanhola, no segundo dia da 36.ª edição da ARCOmadrid.

O diretor da ARCO assegurou que este ano haverá "mais galerias e um programa de atividades muito interessante", sem revelar mais detalhes sobre a feira de Lisboa.