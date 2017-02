Actualidade

O Conselho Geral Independente (CGI) considera que a RTP "cumpriu na generalidade" em 2015 o contrato de concessão do serviço público de rádio e televisão, mas defende "a necessidade de avaliação interna dos sistemas de planeamento e controlo".

Esta posição consta do relatório de avaliação do cumprimento do Projeto Estratégico para a RTP de 2015, sobre o qual o CGI, órgão que fiscaliza a administração da empresa, tem de proceder a uma avaliação anual e ver a sua conformidade relativamente ao contrato de concessão.

"A RTP cumpriu na generalidade, no período em apreço, as obrigações previstas no contrato de concessão do serviço público de rádio e televisão", refere o CGI.