26 de fevereiro

Como já começa a ser habitual, a NOS promove em Portugal a celebração daquele que é o momento mais alto no cinema. Este ano, a Festa dos Óscares será nas Amoreiras e, pela primeira vez em simultâneo, também no Braga Parque, com mais de 2500 convidados.

A apresentação está a cargo de Cláudia Vieira e Ricardo Carriço, em Lisboa e Isabel Figueira e Nuno Eiró, em Braga.

Este ano o jornalista e crítico Rui Tendinha junta-se também à celebração como cinema adviser no âmbito da campanha “A Caminho dos Oscares”, uma iniciativa que promove os filmes nomeados para a estatueta de Hollywood assim como a experiência de ver cinema no grande ecrã.

São esperados mais de 2500 convidados no Amoreiras Shopping Center e no Braga Parque, alguns com golden tickets que dão acesso, VIP e exclusivo, ao evento de cinema mais aguardado do ano onde vão ter oportunidade de assistir, nas várias salas da NOS Cinemas nestes espaços, a um dos filmes nomeados para os ÓSCARES® e de acompanhar, em direto, a partir das 00h, a transmissão da cerimónia a decorrer em Los Angeles.