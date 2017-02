Escape 2 Win

Conheça um jogo de team building para famílias, amigos e empresas Fomos conhecer a Escape 2 Win, uma empresa que promove jogos imersivos, para 2 a 5 jogadores. Se não percebeu nada, explicamos melhor, através da nossa aventura.

O suspense está criado desde a entrada, uma vez que não sabemos o que vai acontecer, nem para onde vamos. Há muitas portas, portanto muitas possibilidades. Somos encaminhados para uma sala, que serve de espera e de cenário para tirar as fotografias da praxe no final.

São-nos lidas as regras básicas e entregam-nos os crachás do FIB, com um relatório que vai ser útil mais tarde. Abrem-nos a porta e a nossa aventura começa. Temos 60 minutos para desativar a bomba e descobrir quem é o culpado. Para isso temos pistas, que nos obrigam a resolver enigmas para chegar ao fim do desafio.

A Escape 2 Win abriu recentemente na Ajuda e tem, além do Escape the Bomb, o Escape the Circus, em que a lógica de ter de escapar é a mesma, mas adaptada ao universo infantil. O Destak demorou 53 minutos a combater o terrorismo, mas escapou! E você, vai experimentar? Se quiser arriscar basta marcar em escape2win.pt.

Morada: Rua dom Vasco nº48, na Ajuda, em Lisboa

Tel. 961962529

Preço: €50 (por jogo)