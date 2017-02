Lisboa

Este sábado, O Apartamento vai receber a Wildling Magazine, a partir das 16h, e um Mercadinho de Design dedicado a famílias, entre as 14h e as 19h.

Para quem não conhece, O Apartamento é um espaço que abraça tantos conceitos quanto aqueles em que se consegue transformar. Por um dia ou uma noite, este T5 já se tornou num restaurante com eventos gastronómicos, numa galeria de exposições ou em lojas pop up. Desta vez, num só dia vai abraçar dois projetos.

No sábado, a Wildling Magazine, publicação inglesa criada por Rebecca Lindon, vai estar n’O Apartamento, para apresentar o seu último número e o projeto online que vai lançar ainda antes do verão.

A publicação dedicada aos amantes de aventura é um elixir para a alma de famílias criativas e destemidas, que celebram a liberdade de pensamento e uma vida consciente.

Trimestralmente, lançam artigos sobre viagens, gastronomia, moda, arte e vida familiar.

Aproveitando esta passagem por Portugal, a Wildling vai também fazer um diário de viagem em família por Lisboa e fotografar um editorial de moda focado em marcas/designers nacionais, pela mão da fotógrafa Cristiana Vaz Franco, n’O Apartamento.

Também no sábado, O Apartamento transforma-se um Mercadinho de Design dedicado a famílias, com especial enfoque em produtos infantis de marcas criadas em Portugal. A Avó Veio Trabalhar, B.A.G.O., CherryPapaya, Moleke, Paralela, Piu Piu Chick, Rute Gomes, The Scientist Collective, The Red Wolf, Violeta Cor de Rosa e Wolf & Rita são os vários projetos que vão dar vida às cinco assoalhadas d’O Apartamento.

Na cozinha, a Cacau Cru é a anfitriã, com a promessa de dar motivos para sorrir aqueles visitantes mais gulosos.

A entrada é gratuita para miúdos e graúdos. Basta tocar à campainha e subir.

Morada: Av. Duque de Loulé, nr 1 - 5ºdto, em Lisboa

Horário: 25 de fevereiro, das 14h às 19h (o mercadinho); a partir das 16h (a apresentação da Wildling)