I Liga

O treinador de futebol do Benfica, Rui Vitória, manteve hoje a dúvida sobre a utilização do avançado Jonas na receção desta sexta-feira ao Desportivo de Chaves, equipa para a qual alerta sobre a qualidade de jogo.

O técnico, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os flavienses, da 23.ª jornada da I Liga, sustentou que a equipa agora comandada por Ricardo Soares, depois de ter começado a época sob alçada de Jorge Simão, agora treinador do Sporting de Braga, manteve o rendimento após a troca.

"Trocou alguns jogadores mais influentes e até de treinador. É uma equipa que tem trabalhado muito bem, está a fazer uma belíssima campanha. É uma equipa que nos vai criar muitas dificuldades no processo ofensivo e quando parte para o ataque não o faz com muitos jogadores. Temos de ser muito criteriosos no nosso processo ofensivo e nos momentos em que perdemos a bola. É um jogo em nossa casa, contra um adversário bom, que queremos ganhar", disse.